تحالف الفتح:المرجعية التي دعمت أمريكا في احتلال العراق ستنقلب عليها عند استهدافها لإيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، الأحد (28 نيسان 2019)، عن نية المرجعية الدينية العليا في النجف اصدار “فتوى جهاد” ضد القوات الأمريكية لإخراجها من الاراضي العراقية، على حد قوله.وقال النائب عن التحالف كريم عليوي، في حديث صحفي، إن ” المرجعية التي دعمت القوات الأمريكية في احتلال العراق من خلال فتواها بعدم مقاومته في عام 2003 لتغيير نظام الحكم المعادي لإيران ،تدرس اليوم باصدار فتوى لمقاتلة القوات الامريكية في حال استهدافها لإيران. وأكد عليوي، أن ” هناك نية لدى المرجعية، إذا وصلت قضية التواجد الأمريكي الى استخدام العراق بالعدوان على إيران وتمادت، فسيكون للمرجعية قول بشأن الاحتلال الامريكي، خصوصاً أن المرجعية هي رمز استقرار العراق “.وبين، أنه “ليس مستبعد صدور فتوى جهاد من المرجعية ضد الامريكان كما فعلت مع الدواعش.يذكر ان مرجعية السيستاني افتت عند احتلال العراق بعدم مقاومته وطلبت من الشعب دعم الاحزاب الايرانية الفاسدة في الانتخابات إلى أن سيطرت إيران بالمطلق على العراق.