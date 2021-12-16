تحالف الفتح:المرجعية صاحبة القرار في تشكيل الحكومة المقبلة

تحالف الفتح:المرجعية صاحبة القرار في تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف الفتح، غانم حميد، الخميس، ان مرجعية النجف بزعامة محمد رضا السيستاني ستتدخل في” فتح  الانسداد في مجاري السياسة ” .وبين حميد في حديث  صحفي، ان “المرجعية الدينية ستتدخل في الوقت المناسب للاسراع في تشكيل الحكومة وهي صاحبة القرار النهائي في الموافقة على رئيس الوزراء المقترح ترشيحه كما في الحكومات السابقة بعد 2003  .

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