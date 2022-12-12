تحالف الفتح:المغيبين الذين تتحدث عنهم الأحزاب السنّية هم دواعش!!

تحالف الفتح:المغيبين الذين تتحدث عنهم الأحزاب السنّية هم دواعش!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين، ان استخدام مصطلح المغيبين من بعض الجهات السياسية ليس الا باباً لكسب العواطف والاصوات الانتخابية.وقال الفتلاوي في حديث صحفي: إن “المغيبين الذين تتحدث عنهم بعض الجهات السياسية السنية شاركوا في العمليات الإرهابية لداعش ضد ابناء الجيش العراقي والحشد الشعبي”، مضيفا ان “استخدام مصطلح المغيبين ليس سوى ملف يتم استغلاله في كسب الأصوات الانتخابية وعواطف المواطنين”.وأضاف، انه “لا يوجد لدى القوات العراقية بجميع اصنافها سجون سرية او معتقلات لتغييب البعض فيها بل هنالك قضاء يشرف على جميع السجون الموجودة في العراق”.ولفت الى ان “الجهات التي تتبنى اثارة هذه المواضيع تحاول خلط الأوراق على المجتمع من اجل المصالح الشخصية والانتخابية”.

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