تحالف الفتح:المقاومة الإسلامية ستحرر فلسطين تحت راية الإمام “الغايب”

تحالف الفتح:المقاومة الإسلامية ستحرر فلسطين تحت راية الإمام “الغايب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، الخميس، 6 تهديدات للكيان الصهيوني على الامن القومي العراقي. وقال عودة في حديث صحفي، ان “الكيان الصهيوني في تل ابيب يمثل 6 تهديدات مباشرة للأمن القومي العراقي أبرزها، دعم التنظيمات الإرهابية والأدلة كثيرة، بالإضافة الى انه كان يعمل منذ سنوات طويلة عبر مقرات سرية في الإقليم في اثارة التوترات وخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني، فضلا عن دوره المعروف في دعم الأفكار الشاذة التي تؤدي الى تفتيت المجتمع الإسلامي”. وأضاف، ان “الكيان المغتصب للأراضي الفلسطينية يؤمن فكرة اقامة دولته من النيل الى الفرات وهو يجاهر بها ليلا ونهارا، ما يعني ان كل ما يحصل في بلادنا جزء كبير منها يأتي من خلال ما تخطط له الأخيرة”، لافتا الى ان “التطبيع مع كيان محتل مرفوضة ولن يقبل بها”. وأشار الى ان “دعم المقاومة الفلسطينية خيار استراتيجي للعراق والاصطفاف الغربي وراء الكيان الصهيوني في الاحداث الأخيرة دليل اننا امام سيناريو دولي لتهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى”. واكد عودة ان المقاومة الإسلامية ستحرر القدس وكافة أرجاء فلسطين تحت راية الإمام “الغائب” بعد خروجه من السرداب قريباً.

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