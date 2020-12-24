تحالف الفتح:النظام السياسي في العراق لن يسقط بوجود إيران والمرجعية!

تحالف الفتح:النظام السياسي في العراق لن يسقط بوجود إيران والمرجعية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى عضو تحالف الفتح، النائب محمد المنصوري، الخميس، إن الحديث عن سقوط النظام السياسي الحالي، ضرب من الخيال، بحسب تعبيره.وقال المنصوري في حدديث صحفي، إن “الحديث عن سقوط النظام السياسي الحالي في العراق قبل نهاية الصيف المقبل، يمثل وجهات نظر شخصية وهي محترمة بذات الوقت، لكن تحقيقها ضرب من الخيال”، مبينا أن “البلاد ستشهد في حزيران 2021 انتخابات مبكرة ستأتي بوجوه جديدة وحكومة نأمل أن تقوم بمعالجة الازمات التي يمر بها البلد”.واضاف أن “العراق بلد ديمقراطي تتعدد فيه الآراء السياسية، وأكد على عدم سقوط النظام بوجود إيران والمرجعية اللذان يقفان مع الانتخابات المبكرة من اجل ولادة حكومة جديدة تعالج الازمات الراهنة بكل تفاصيلها”.وفي وقت سابق، رأى السياسي العراقي، الشريف علي بن حسين، أن النظام السياسي الحالي الذي يحكم البلاد سيسقط قبل نهاية فصل الصيف المقبل.وقال بن حسين في تصريح متلفز، إن “النظام السياسي الحالي سيسقط وينهار تماما قبل نهاية الصيف المقبل لأنه فاشل وعاجز عن توفير قوت يوم المواطنين والموظفين”.واضاف أن “الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد في الوقت الحالي تمثل العد التنازلي للنظام السياسي الحالي، والايام المقبلة ستشهد انهيار هذا النظام تماما”.

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