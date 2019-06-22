تحالف الفتح:الياسري الأقرب لوزارة الداخلية

تحالف الفتح:الياسري الأقرب لوزارة الداخلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، السبـت، التصويت على الفريق ياسين الياسري لوزارة الداخلية خلال جلسة اليوم، مشيرا الى ان اجتماع رؤساء الكتل السياسية سيبحث ترشيق الاسماء المرشحة للوزارات قبيل الجلسة.وقال البلداوي في تصريح  صحفي، ان “خمسة اشخاص يتنافسون على منصب وزارة الداخلية أبرزهم الفريق ياسين الياسري والفريق حامد الحسيني والفريق الركن عبد الغني الاسدي”، مبينا ان “الاقرب لتولي المنصب هو ياسين الياسري”.واوضح البلداوي ان “نجاح الشمري وصلاح الحريري يتنافسان على منصب وزارة الدفاع المسندة الى ائتلاف الوطنية فضلا عن سفانة الطائي ومرشحة اخرى لوزارة التربية عن المحور الوطني”.واشار الى ان “اجتماع رؤساء الكتل السياسية بعد دقائق سيبحث ترشيح اسماء الوزارات المرشحة والتوافق على الاربع وزارات بدفعة واحدة لتجنب ازمة سياسية جديدة في البرلمان في حال رفض المرشحين”. 

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