تحالف الفتح:بأمر خامئني سنطرد القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح:بأمر خامئني سنطرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح علي حسين، الخميس، المضي بمشروع اخراج القوات الامريكية المحتلة من الأراضي العراقية وانهاء تواجدها في البلاد، لافتا الى ان الإدارة الامريكية تعارض ذلك وتقف ضد أي دولة تقف امام مخططاتها.وقال حسين في حديث صحفي، انه “بامر خامئني سنطرد القوات الأمريكية من العراق على الرغم من ان الإدارة الامريكية تجد في ذلك معارضة لمشروعها في العراق والمنطقة لخدمة الكيان الصهيوني”.وأضاف ان “الإطار يرفض الاملاءات الامريكية التي تسعى واشنطن لضمان تنفيذها داخل العراق، وهذا الامر يؤرق الإدارة الامريكية التي تعتبر المعارضين لسياساتها إرهابيين يجب ان يتم ايقافهم وتصفيتهم”.وبين ان “المقاومة لن تنحني للإدارة الامريكية او تذهب باتجاه تنفيذ ماتريده واشنطن.

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