تحالف الفتح:بارزاني خائن يحاول تفتيت العراق لمصلحة عائلته وحزبه

تحالف الفتح:بارزاني خائن يحاول تفتيت العراق لمصلحة عائلته وحزبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الثلاثاء، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني متمسك بالعراق لتحقيق غاياته الشخصية ومصالحه الخاصة، فيما بين أن علاقات أربيل الإقليمية ستفتت البلد وتقسمه.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “مصلحة الإقليم التي ينظر اليها مسعود بارزاني هي فوق العراق ومستعد ان يتحالف مع أي جهة على حساب الشعب العراقي لتحقيق مصالح الكرد الشخصية”.وأضاف، أنه” لا يمكن بناء دولة حقيقية بوجود هذه المشاكل والخلافات، ولاسيما أن داخل البيت الواحد هناك من يكن لك العداء ويحاول تفتيت العراق الى اجزاء ويجعله أقاليم”.وأوضح عضو تحالف الفتح أن “الشعب العراقي وأغلبية القوى السياسية تعلم علم اليقين ان اربيل ولاسيما بارزاني بالذات لديه مصالح مشتركة وعلاقات قوية تربطه مع تركيا وإسرائيل وأمريكا”، لافتًا الى أن “هذه الدول تحاول تفتيت العراق وتشتيته وزرع الخلافات داخل البلد”.وتابع الفتلاوي، أن “الاقليم يسعى الى مصلحته الخاصة فقط وليس له اي شأن بالعراق بقدر تمسكه بالبلاد لأجل تحقيق مصالحه الشخصية ليس الا”.

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