تحالف الفتح:بالإمكان تشكيل حكومة بدون حزب بارزاني

تحالف الفتح:بالإمكان تشكيل حكومة بدون حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح غضنفر الشمري، الخميس، إمكانية تشكيل القوى السياسية الحكومة القادمة من دون الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال الشمري في حديث  صحفي، إنه ” من الممكن ان يتم المضي بالعملية السياسية من دون اشتراك الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني”،وبين انه “بعد صعود النواب الجدد اصبح للإطار التنسيقي ما يقارب الـ 160 نائبا، وهذا سيحرك عجلة تشكيل الحكومة بعد انتهاء العطلة التشريعية”.وأضاف، ان “العدد المتبقي لإكمال النصاب هو 60 نائبا، وبالتالي سنشهد انفراجة جديدة وخاصة بعد بوادر جديدة لتوافق جديد يجمع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة”.وتابع، ان “الإطار التنسيقي ليس مع فكرة ترك الديمقراطي الكردستاني وانسحابه من العملية السياسية، لكنه مصر على موقفه بعدم فرض الإرادات من أي جهة سياسية”.

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