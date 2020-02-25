تحالف الفتح:برنامج علاوي خالي من انسحاب القوات الأجنبية وموعد الانتخابات المبكرة وتمرير حكومته “صعب”

تحالف الفتح:برنامج علاوي خالي من انسحاب القوات الأجنبية وموعد الانتخابات المبكرة وتمرير حكومته “صعب”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني, الثلاثاء, ان خلو البرنامج الحكومي بتضمين تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية والمضي بالاتفاقية الصينية العراقية وتحديد موعد ثابت للانتخابات يؤشر عدم التزام علاوي بما تعهد به امام الكتل السياسية.وقال الكناني في تصريح  صحفي، إن “البرنامج الحكومي الذي ارسله رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى البرلمان وبعد اطلاعنا عليه لمسنا عدم التزامه بما اتفقنا عليه خلال حواراتنا السابقة بتضمين البرنامج ثلاثة مواضيع رئيسية وهي الالتزام بتنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية ووضع الاليات وتوقيتات الانسحاب”.وأضاف الكناني، ان “البرنامج الحكومي خلا كذلك من ذكر الاتفاقية الصينية العراقية ومطلب كافة الكتل السياسية بتحديد موعد محدد لاجراء الانتخابات المبكرة”.واعتبر أن “خلو البرنامج الحكومي من تلك الالتزامات سيسبب مشكلة لعلاوي عند تمرير حكومته تحت قبة مجلس النواب خلال الجلسة الاستثنائية المقررة يوم الخميس المقبل”. 

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