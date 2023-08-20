تحالف الفتح:تأجيل تغيير الوزراء إلى ما بعد الانتخابات

تحالف الفتح:تأجيل تغيير الوزراء إلى ما بعد الانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، الاحد، تاجيل التغيير الى ما بعد انتخابات كانون الاول.وقال عودة في حديث صحفي، ان” ظروف عدة تدفع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى تاجيل تغييره الوزاري القادم الى مابعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في 18 كانون الاول”.واضاف،ان” خطط التغييرات في المدراء العامين ماضية في مساراتها وفق مبدا التقييم الشامل مؤكدا انه ” لم نرصد اي رفض او اعتراض من قبل اي تكتل سياسي للتغييرات الاخيرة”.واشار الى ان” تحسن اداء بعض الكابينات الوزارية تلزم رئيس الوزراء باجراء التعديلات الوزارية من اجل المضي بالبرنامج الحكومي”.وكانت حكومة السوداني قد اعتمدت مبدأ التقييم الشامل لاداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين في اطار مساعي لاجراء تغييرات تتلاءم مع برنامجها”.

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