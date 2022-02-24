تحالف الفتح:تأخير تشكيل الحكومة بسبب الخلافات الكردية على رئاسة الجمهورية

تحالف الفتح:تأخير تشكيل الحكومة بسبب الخلافات الكردية على رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، ان الصراع الكردي – الكردي على رئاسة الجمهورية هو من يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الفتلاوي، في تصريح صحافي ، ان “الصراع الكردي – الكردي على رئاسة الجمهورية هو من يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، ويدفع القوى السياسية الى الانقسام والوقوف مع طرف ضد طرف اخر”، موضحا أن “الخلافات الكردية منعت حصول توافقات على مجمل عملية تشكيل الكتلة الاكبر والحكومة الجديدة”.واضاف ان “حل الخلافات الكردية سيسهم بشكل كبير في حل ازمة تشكيل الحكومة”، مبينا أن “هذا الحل يكون من خلال الاتفاق على مرشح تسوية باجماع البيت الكردي عليه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *