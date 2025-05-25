تحالف الفتح:تجديد الولاية الثانية للسوداني بأمر خامنئي حصراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح، بزعامة الضمير الإيراني هادي العامري، اليوم الأحد، ان تجديد الولاية الثانية للسوداني بامر خامنئي حصرا،

وقال القيادي في التحالف عدي الخدران، في حديث صحفي، إن “الحديث عن وضع فيتو من قبل بعض قوى الإطار التنسيقي على تجديد الولاية الثانية للسوداني غير صحيح وانما القرار بيد خامنئي حصرا وما على زعماء الإطار سوى التنفيذ.