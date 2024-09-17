تحالف الفتح:تجهيز البيشمركة بالأسلحة الثقيلة من قبل أمريكا ضد وحدة وسيادة العراق

تحالف الفتح:تجهيز البيشمركة بالأسلحة الثقيلة من قبل أمريكا ضد وحدة وسيادة العراق
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ، الثلاثاء ، من تجهيز قوات البيشمركة بالمدافع والاسلحة الثقيلة.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ، إن ” قضية تجهيز البيشمركة بالمدافع والاسلحة الثقيلة دون الرجوع الى وزارة الدفاع والحكومة المركزية له مخاطر عديدة على الوضع الامني “، لافتا الى ان ” تسليح البيشمركة يعد خطوة باتجاه انفصال الاقليم عسكريا واضعاف لسلطة بغداد” . وأضاف ان ” خطورة تطوير تسليح البيشمركة يشكل خطورة كبيرة، لاسيما وان الاقليم مازال يحتضن العديد من الإرهابيين والخارجين عن القانون”.وتابع، ان “هناك مخاوفا على المستوى الامني عموم البلاد في حال حدوث اي احتكاك بين البيشمركة وبين المحافظات المجاورة مثل كركوك والموصل وديالى”، داعيا الى “تحرك نيابي وحكومي للتحقق من صحة ما اشيع بصدده”.

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