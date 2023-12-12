تحالف الفتح:تحالف إطاري جديد يضم بعض مكوناته لتشكيل الحكومات المحلية

تحالف الفتح:تحالف إطاري جديد يضم بعض مكوناته لتشكيل الحكومات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو تحالف الفتح محمد الشبكي، الثلاثاء، انبثاق تحالف جديد يضم مجموعة من كتل الإطار التنسيقي من اجل تشكيل الحكومات المحلية بعد الانتخابات المقرر اجراؤها يوم 18 كانون الأول الجاري. وقال الشبكي ، إن “الأطراف السياسية كانت لها مجموعة اراء قبل اعلان التحالفات المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات، حيث كانت بعض الأطراف تريد الدخول في قائمة موحدة، وأخرى مع القائمة المنفردة”.وأضاف ان “الأطراف السياسية طبقت الرأيين من حيث دخول الإطار بقائمة موحدة في الموصل وكركوك وصلاح الدين، والمشاركة أيضا بقوائم منفردة في بغداد والمناطق الجنوبية، وهذه تعد مناورة سياسية إيجابية، وقد تم حسابها وفق عملية رياضية فنية”.وبين ان “الاطار التنسيقي يعد اكبر الأطراف السياسية في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة، ومن غير المستبعد ان يتم الإعلان عن تحالف جديد بعد الانتخابات يضم مجموعة كتل سياسية طالما هناك توافق في تشكيل الحكومة”.وأشار الى، أن من المرجح ان يأتلف الاطار التنسيقي بجميع قوائمه المتعددة لتشكيل الحكومات المحلية”.

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