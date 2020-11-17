تحالف الفتح:تصريحات الكاظمي ومتحدثه الرسمي ” متناقضة”

تحالف الفتح:تصريحات الكاظمي ومتحدثه الرسمي ” متناقضة”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الثلاثاء، تصريحات وزراء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والناطق باسمه بشأن ورادات اقليم كردستان النفطية بانها متناقضة.وقال كريم في تصريح صحفي، ان “وزيري النفط والمالية في حكومة الكاظمي يتحدثون عن عدم استلام اي اموال من مبيعات نفط كردستان الا ان المتحدث باسم الحكومة يخالف ذلك ويقول تم استلامها”، لافتا الى ان “تلك التصريحات متناقضة ولا يمكن الاخذ بها”.واضاف ان “الكاظمي يقع على عاتقه ان يصحح هذا الامر وينهي التناقض بين وزراءه والمتحدث باسمه”، متسائلا “اين ذهبت اموال نفط الاقليم اذ الحكومة تسلمتها وفق تصريح احمد ملا طلال”.وكشف النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي ، السبت الماضي، عن قيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاطمي بمنح اقليم كردستان تريليوني دينار عراقي دون الحصول على اي واردات من حكومة الاقليم.واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، السبت الماضي ، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بدفع ما بذمتها من اموال النفط والمنافذ الحدودية. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *