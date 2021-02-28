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منظمة بدر:حزب بارزاني رفض كل مطالب بغداد لتمرير الموازنة
الخارجية التركية تستدعي السفير الإيراني لدى أنقرة على غرار تصريح مسجدي في العراق
أمريكا:نخشى من ” أهتزاز موقف صديقنا” الكاظمي ويتصاعد الاستهداف الميليشياوي ضد قواتنا
نائب كردي يطالب باستضافة البارزاني لمعرفة أين تذهب العائدات النفطية
تحالف الفتح:تصريح وزير الخارجية ضد الحشد هو رأي حزب بارزاني والضوء الأخضر لاستهداف”المقاومة”!
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منظمة بدر:حزب بارزاني رفض كل مطالب بغداد لتمرير الموازنة
نائب كردي يطالب باستضافة البارزاني لمعرفة أين تذهب العائدات النفطية
الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بالتوضيح حول “الوفرة الدولارية”
الاقتصاد النيابية:التصويت على الموازنة نهاية الأسبوع الحالي
نائب:مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية من قبل الكاظمي “فقاعة”
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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- متابعات خاصة
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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- صورة وتعليق
بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
فلاحو العراق يحتجون ضد إيران
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- اذاعة INN