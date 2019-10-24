تحالف الفتح:تظاهرات العراق ولبنان ضد ” المقاومة الإسلامية”!!

تحالف الفتح:تظاهرات العراق ولبنان ضد ” المقاومة الإسلامية”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، إن تظاهرات العراق ولبنان ليست عفوية، فيما بين أن التظاهرات المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة في بغداد وعدد من المحافظات “ستشهد أعمال شغب”.وذكر المياحي في تصريح صحفي، أن “مطالبات “اسقاط النظام والحكومة تقف وراءها اجندات خارجية وأطراف داخلية لزعزعة الامن”.وبين، أن “التظاهرات ليست عفوية، والتقارير الامنية تقول بان وراءها أياد خفية”، مشيرا الى “وجود ترابط بين تظاهرات العراق ولبنان لأنها تحمل نفس المطالب، فيما اعتبر أن “المحرك للطرفين هي جهة واحدة”.وتوقع المياحي، أن “تشهد تظاهرات الجمعة المقبلة عمليات شغب وحرق كالتي حصلت في الاحتجاجات التي اندلعت بداية تشرين الاول الحالي”.وبين، أن “التقرير الذي اصدرته الحكومة عن احداث التظاهرات اوقع القوات الامنية في حيرة حول كيفية التعامل مع المندسين في الاحتجاجات”.ومن المقرر انطلاق تظاهرة يوم غد الجمعة، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بفرص عمل، واجراء اصلاحات حكومية، وتعديلات دستورية.وأنطلقت مطلع الشهر الجاري، تظاهرات في العاصمة وعدد من المحافظات، شهدت مقتل واصابة اكثر من (6000) شخصا من المتظاهرين .

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