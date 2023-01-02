تحالف الفتح:تقارب بين بغداد وأربيل لحل بعض المعوقات

تحالف الفتح:تقارب بين بغداد وأربيل لحل بعض المعوقات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن كتلة تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، عن وجود تقارب وتواصل مستمر بين بغداد واربيل لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل، مشيرا الى ان اجراء التعداد العام للسكان سيحل أغلب تلك الخلافات بما فيها حصة الإقليم السنوية بالموازنة العامة.وقال كريم في تصريح صحفي، إن “العلاقة الحالية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق تشهد تقاربا اكثر من أي وقت مضى لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل “. وأضاف ان “القوى السياسية كافة بما فيها القوى السياسية الكردية لديهم رغبة كبيرة في اجراء التعداد العام للسكان باعتباره الحل الوحيد لحل الكثير من المشاكل والخلافات خاصة بما يتعلق بحصة الإقليم السنوية في الموازنة العامة، فضلا عن الانطلاق بإقرار القوانين الحاكمة وبمقدمتها قانون النفط والغاز “.  وأشار كريم الى ان ” قضية المناطق المتنازع عليها وهذه التسمية التي أوجدها الاحتلال الأمريكي باتت بالية ولا احد يفكر بها بالوقت الحاضر لكون هذه المناطق حالها حال المناطق العراقية الأخرى من زاخو الى الفاو وهي بحاجة الى خدمات وترتبط بالحكومة الاتحادية وتدار من قبل الحكومات المحلية  ” .

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