تحالف الفتح:تم الإنتهاء من ” جهوزية” الحكومة المقبلة

تحالف الفتح:تم الإنتهاء من ” جهوزية” الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-ى كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , الاحد، عن انهاء الإطار التنسيقي مهمته بتسمية رئيس الحكومة المقبل وشكل الحكومة وقد اسدل الستار عن ازمة تشكيل الحكومة , مؤكدا ان الاطار التنسيقي جاهز للتصدي للمسؤولية القادمة لقيادة المرحلة الجديدة .وقال الفتلاوي في تصريح صحفي , ان ” قادة الاطار التنسيقي انهوا مهمتهم باختيار رئيس الحكومة المقبلة وشكل الحكومة , وتم اسدال الستار عن ازمة تشكيل الحكومة التي اخذت وقتا طويلا ” .وأضاف ان “الاطار التنسيقي بعد ان انهى مهمته حاليا جاهز للتصدي للمسؤولية القادمة لقيادة المرحلة الجديدة” , مشيرا الى ان ” الاطار التنسيقي بعد ان انهى مهمته ابلغ رئاسة مجلس النواب استعداده لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة بذات الجلسة” .

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