تحالف الفتح:تنسيق بين الأحزاب الإطارية للإسراع في تشكيل الحكومات المحلية

تحالف الفتح:تنسيق بين الأحزاب الإطارية للإسراع في تشكيل الحكومات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشف القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، الاثنين، عن تنسيق عال بين قوى الاطار التنسيقي لحسم تشكيل الحكومات المحلية بأسرع وقت ممكن.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “حراك كتلة الاطار التنسيقي التي تم تشكيلها بهدف التنسيق بين قوى الاطار في توزيع المناصب في مجالس المحافظات تجري على مستويين الأول داخلي بين قوى الاطار وخارجي بين كتلة التنسيقي والقوى السياسية الأخرى للإسراع بتشكيل الحكومات المحلية”. وأضاف ان “قوى الاطار التنسيقي حصلت على الأغلبية المطلقة لمقاعد مجالس المحافظات في بغد والجنوب ولها تنسيق عال مع الفائزين في محافظتي البصرة وكربلاء لكونهما خرجوا من رحم الاطار التنسيقي”.وأشار الفتلاوي الى ان “انتخاب المحافظ ربما قد يكون من خارج مجلس المحافظة”.

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