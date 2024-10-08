تحالف الفتح:تنفيذاً للأمر الإيراني على الحكومة إيقاف التسهيلات التي تمنح للأردن

تحالف الفتح:تنفيذاً للأمر الإيراني على الحكومة إيقاف التسهيلات التي تمنح للأردن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو تحالف الفتح سلام حسين، اليوم الثلاثاء، البرلمان بضرورة إيقاف التسهيلات والامتيازات التي يمنحها العراق الى الأردن بسبب موقفه تجاه العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان. وقال حسين في تصريح  صحفي، ان “الاردن شريك متحالف مع الكيان الصهيوني في دعم مخططاته والدفاع عن مصالحه وأجنداته ومتامر على قضايا الامة ويقف اليوم مع امريكا والكيان الصهيوني في تجويع وقتل ابناء غزة”. وأضاف: “على البرلمان الإسراع في تشريع قانون الغاء الامتيازات الممنوحة من العراق الى الأردن في العلاقات الاقتصادية” داعيا الى “اعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع الأردن لاسيما في ملف النفط المدعوم كونه من الاكثر البلدان العدائية للعراق”. ووافقت رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح لإلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى الأردن في جلسته المقبلة فيما وجهت كتلة حقوق النيابية عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية بنفس الصدد. 

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