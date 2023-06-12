تحالف الفتح:تنفيذ الموازنة بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية

تحالف الفتح:تنفيذ الموازنة بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي ، الاثنين، عن موعد الشروع بتنفيذ الموازنة، مبينا ان الحكومة ستباشر بتحقيق بنودها فور نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع. وقال العنبكي في حوار متلفز ، ان “إقرار موازنة لثلاث سنوات أمر إيجابي يحصل لأول مرة بالعراق ما يسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي”. وأضاف ان “قانون الموازنة سيدخل حيز التنفيذ خلال شهرين بعد المصادقة عليها وان إقرار الموازنة أفرز إرادة وطنية في مجلس النواب”. واستبعد العنبكي “قيام الحكومة  الطعن في التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على بعض بنود القانون”.

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