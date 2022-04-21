تحالف الفتح:تواطؤ بارزاني أمام التوغل التركي في شمال العراق

تحالف الفتح:تواطؤ بارزاني أمام التوغل التركي في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح علي حسين، الخميس، ان الدعم التركي لبعض الاطراف السياسية دفعها للصمت امام استمرار العمليات التركية في مناطق كردستان.وقال حسين في حديث صحفي، ان “صمت الحكومة ورئاسة البرلمان عن الانتهاكات التركية المتكررة يثير الكثير من التساؤلات، على الرغم من ان كل شيء واضح والهجمات التركية مستمرة دون توقف”، مشيرا الى ان “دعم انقرة لبعض الاطراف السياسية كان وراء استمرار الصمت والتواطؤ مع هذه الهجمات”.واضاف ان “الاقليم لديه قوات خاصة به، كان الاولى ان يتم ردع الهجمات التركية لحفظ سيادة تلك المناطق بدلا من مواجهتها بالصمت وعدم اتخاذ اي ردة فعل تجاه مايحصل”.واوضح حسين، ان “لدى كردستان صفقات تجارية ونفطية مع تركيا التي تواصل ابادة الشعب العراقي في المناطق الشمالية، وهو مايؤكد ان هناك تواطؤ مع ماتقوم به انقرة من عمليات بكردستان”. 

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