تحالف الفتح:حالات تلاعب ببطاقات الناخبين في الانبار

تحالف الفتح:حالات تلاعب ببطاقات الناخبين في الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الأربعاء، عن رصد حالات تلاعب ببطاقات الناخبين في محافظة الانبار، لافتا الى ان القضاء مطالب باخذ دوره من اجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية.وقال الحياني في حديث صحفي،  ان “هناك حالات تلاعب وتزوير في بعض بطاقات الناخبين حيث تم الاستحواذ على بعض اسماء الناخبين وحجز بطاقاتهم لصالح بعض الاطراف”.واضاف ان “مفوضية الانتخابات يجب ان تتابع بطاقات الناخبين في محافظات الانبار، حيث تم رصد بعض الخروقات الانتخابية فيما يتعلق ببطاقات الناخبين”.وشدد الحياني على ضرورة ان “يأخذ القضاء دوره في متابعة ملف الانتخابات بمحافظة الانبار، والوقوف على حالات الاستحواذ على بطاقات الناخبين، حيث مازالت الكثير من البطاقات مجهولة ولم يحصل عليها اصحابها رغم امتلاكم وصولات تضمن لهم استلامها”.

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