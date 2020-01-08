تحالف الفتح:حراك شيعي بدعم إيراني لتجديد الثقة لعبد المهدي

تحالف الفتح:حراك شيعي بدعم إيراني لتجديد الثقة لعبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح، الاربعاء، عن تحركات لتجديد الثقة برئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي لإكمال حكومته لأربع سنوات، مبينا ان انه الغرض منها تسيير أمور البلاد للفترة الحالية بصلاحيات متكاملة وليس تصريف اعمال.وقال النائب عن الفتح حنين قدو :ان “الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية للتوافق على شخصية لتشكيل الحكومة المقبلة”.وأضاف ان “هناك اراء نيابية بتجديد الثقة بحكومة عبد المهدي وتحويلها من تصريف اعمال الى حكومة اصيلة بصلاحيات متكاملة واكمال مهامها لاربع سنوات بتوجيه ايراني ”.وأوضح انه “حتى في حال التوجه لانتخابات مبكرة فالمقترح تجديد الثقة بعبد المهدي لتمكينه من أداء مهامه بصلاحيات كاملة كونه يرأس حكومة تصريف الاعمال وبعض الأمور والقرارات بحاجة لحكومة اصيلة”.

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