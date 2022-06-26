تحالف الفتح:حراك نيابي لتعديل قانون الانتخابات

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نائب يدعو إلى تدويل الملف المائي ضد إيران وتركيا
الاقتصاد النيابية:إنسحاب شركات نفطية من الإقليم
2.7 مليار دولار قيمة الصادرات الصينية للعراق خلال الربع الأول من العام الجاري
الآلوسي:الكاظمي الرعديد لايستطيع مناقشة إيران عن قطعها المياه عن العراق
حركة التغيير تطالب حكومة الكاظمي بقطع العلاقات التجارية مع إيران وتركيا لقطعهما المياه عن العراق
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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