تحالف الفتح:حزبي بارزاني وطالباني وراء تأخير تشكيل الحكومة

تحالف الفتح:حزبي بارزاني وطالباني وراء تأخير تشكيل الحكومة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا تحالف الفتح، اليوم الاثنين، سبب تأخر تشكيل الحكومة للخلاف الكردي الكردي على المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي في حديث صحفي، إن “الخلاف الكردي الكردي هو ما يؤخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كون ان البيت الكردي لم يحسم حتى الان تسمية المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وقد أجلت القوى الكردية الملف الى ما بعد عطلة عيد الاضحى”.واضاف ان “الاطار التنسيقي داعم بقوة لحصول اتفاق وتوافق كردي – كردي على رئاسة الجمهورية، من اجل المضي بعملية تشكيل الحكومة، دون أي معرقلات”.

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