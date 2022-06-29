تحالف الفتح:حزب بارزاني لايشكل عقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة

تحالف الفتح:حزب بارزاني لايشكل عقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاربعاء، ان سياسة اقصاء أي جهة قد انتهت بانسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، مبينا وجود توافق سياسي جديد بين القوى السياسية.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي يرفض سياسة الاقصاء والتهميش ولن يسمح لاي جهة بالتفرد على حساب الآخرين” مبينا انه “في الأيام المقبلة سنشهد انفراجة قريبة”.وأضاف، أن “جميع القوى السياسية اتجهت صوب الاطار التنسيقي لغرض الاتفاق على قرار موحد يضمن تشكيل الحكومة” موضحا ان “الاطار يمتلك رؤية استراتيجية خدمية لتشكيل الحكومة”.وأشار الى ان “كل المعطيات تبين وجود اتفاق حقيقي بين الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والاتحاد الوطني وبعض المستقلين لكونهم قادرين على تشكيل الحكومة حتى اذا سلك الديمقراطي الكردستاني خيار الذهاب الى المعارضة”.

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