تحالف الفتح:حزم الإصلاحات ستستمر الى 2022 نهاية حكم عبد المهدي!

تحالف الفتح:حزم الإصلاحات ستستمر الى 2022 نهاية حكم عبد المهدي!
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 بغداد/ شبكة أخبار  العراق- بين النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الاثنين، ان اجراءات الحكومة واصلاحاتها تم تحديدها بفترات زمنية تصل الى نهاية عام 2022، لافتا الى ان بعض الاجراءات كتوزيع الاراضي ومحاسبة المفسدين سيتم انجازها في الفترة القليلة المقبلة.وقال الفايز في تصريح  صحفي، ان “هناك مجموعة توقيتات تم تحديدها داخل البرلمان لعدد من الاجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة، حيث ان التعديلات الدستورية تحتاج الى مناقشات بين الكتل السياسية التي رفض بعضها هذه التعديلات وخاصة الاكراد والمكون السني”.واضاف ان “تعديل قانون الانتخابات ممكن اجراءه في الوقت المحدد، لكن حل مجلس النواب واجراء انتخابات مؤقتة يحتاج الى مناقشات مع باقي الشركاء”، مبينا أن “ملفات توزيع الاراضي وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين حدد لها مدد قصيرة سيتم المضي بها عبد المهدي خلال الفترة القليلة المقبلة”.واشار الفايز إلى أن “جميع الاجراءات التي تم تحديدها بمدد زمنية ستنتهي في عام 2022 وهي نهاية حكم عبد المهدي، حيث سيتم تنفيذ جميع الاصلاحات التي وعدت الحكومة بتنفيذها”. 

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