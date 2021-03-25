تحالف الفتح:حشدنا الشعبي سيخرج القوات الأمريكية من العراق بقوة السلاح تحت راية خامئني!!

تحالف الفتح:حشدنا الشعبي سيخرج القوات الأمريكية من العراق بقوة السلاح تحت راية خامئني!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , ان الاستراتيجية الامريكية بشأن العراق هو بقاء قواتها الى امد طويل, مطالبا البرلمان بالضغط على الحكومة بشكل كبير لتنفيذ قرار البرلمان.وقال في تصريح صحفي، ان ” تصريحات المسؤولين في الإدارة الامريكية بين مدة وأخرى سواء مسؤولي الخارجية او البنتاغون بشأن مصير تواجد القوات الامريكية في العراق تؤكد بأن تواجدهم امر ثابت لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية الامريكية في المنطقة ” .وأضاف ان ” قرار مجلس النواب الملزم للحكومة بإخراج القوات الامريكية بحاجة الى ضغط نيابي لتنفيذه على الواقع وبجدولة حقيقية وليس كلام او تصريحات لاتسمن من جوع ” , مشيرا الى ان ” التعويل فقط على الحكومة لايجدي دون ضغط ” .وأكد النائب إذا لم  تتمكن حكومة الكاظمي من إخراج القوات الأمريكية فالحشد الشعبي هو من سيتولى الامر بقوة السلاح وتحت راية خامئني .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *