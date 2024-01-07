تحالف الفتح:حشدنا الشعبي سيطرد القوات الأمريكية من العراق برعاية إمامنا خامئني

تحالف الفتح:حشدنا الشعبي سيطرد القوات الأمريكية من العراق برعاية إمامنا خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن منظمة بدر الإيرانية كريم عليوي، الاحد، ان جميع الخيارات متاحة لطرد القوات الامريكية من العراق، وذلك من خلال حشدنا الشعبي برعاية الإمام خامئني والحاج هادي العامري .وقال عليوي في حديث صحفي، ان “الحكومة تمتلك صلاحية اخراج القوات الامريكية من العراق، خصوصا ان هذه القوات أصبحت ترتكب الاعمال الاجرامية داخل بغداد، ولابد من مواجهتها وطردها من البلاد”.وأضاف ان “هناك حاجة ماسة لممارسة الضغط على القوات الأميركية الغازية واتخاذ جميع الإجراءات والأساليب السلمية او القوة ضد هذه القوات لضمان طردها من العراق، بعد تماديها وتجاوزها على الشعب العراقي والرموز الوطنية”.وبين ان “القوات الأميركية لاتمتلك أي امر ولائي بالبقاء على الأرض العراقية، مايحتم توحيد الموقف واستخدام الأساليب القتالية لطرد هذه القوات من العراق وضمان عدم عودتها مرة أخرى الى الأراضي العراقية”.

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