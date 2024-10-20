تحالف الفتح:حشدنا المقاوم سيضرب الدول العربية المطبعة مع إسرائيل!!

تحالف الفتح:حشدنا المقاوم سيضرب الدول العربية المطبعة مع إسرائيل!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الأحد، وجود دول عربية متواطئة مع الكيان الصهيوني وباتت تدعمه بصورة علنية.وقال عبد الهادي في حديث  صحفي،ان” محور المقاومة لايواجه الكيان الصهيوني فحسب بل دول عربية متواطئة بشكل مباشر مع الاحتلال من خلال تفضيل مصالحها الاقتصادية على قضية الإسلام والعرب في اشارة الى فلسطين”.واضاف ان” 3 مسارات لتدفق البضائع نحو الكيان الصهيوني تاتي من عواصم دول عربية من خلال البر والموانئ” لافتا الى ان” تلك الانظمة تتعاون مع الاحتلال لأنها خاضعة لارادة واشنطن وهي تضغط من اجل انهاء ملف القضية الفلسطينية”.واشار الى ان” محور المقاومة رغم كل الضغوط والتضحيات سينتصر في نهاية المطاف لأنه يحمل قضية عادلة لم تستطع أمريكا وغيرها من طمسها على مدار أكثر من 70 سنة”.

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