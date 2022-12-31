تحالف الفتح:حصة الإقليم من الموازنة تحدد من قبل لجنة وزارية

تحالف الفتح:حصة الإقليم من الموازنة تحدد من قبل لجنة وزارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، عن تشكيل لجنة وزراية لمناقشة تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، فيما اكد ان اللجنة ستلزم الاقليم بتسليم العائدات المالية بشكل كامل من اجل تثبيت حصتهم في الموازنة العامة. وقال كريم في حديث صحفي، إنه “تم تشكيل لجنة وزارية من وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء أجل مناقشة حصة الإقليم والدعوات التي تريد زيادتها في الموازنة العامة”، مشيرا الى ان “اللجنة المشكلة والحكومة المركزية لن تسمح بغبن المحافظات الجنوبية من استحقاقاتها المالية”.وتابع، ان “المحافظات الجنوبية ستحصل على حصتها كاملة من موازنة 2023، وخاصة محافظة البصرة التي تمثل الجزء الأكبر من ورادات العراق النفطية”، لافتا الى ان “اللجنة تعمل على حل جميع الإشكاليات مع لجان كردستان لكي تكون بمثابة تمهيد لإقرار الموازنة العامة”. وبشأن زيادة حصة إقليم كردستان يبين ان “هنالك عدة لجان تم تشكيلها من الإقليم للتفاوض حول زيادة حصة الإقليم مع الحكومة المركزية، الا ان التعداد السكاني والالتزام بتسليم العائدات هو من سيحددها”.

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