تحالف الفتح:حكومة الأغلبية ” مشروع إقصائي”

تحالف الفتح:حكومة الأغلبية ” مشروع إقصائي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد عضو تحالف الفتح محمود الحيالي، الخميس، ما يسمى بحكومة الأغلبية “بدعة خليجية” ومشروع تهميشي بعيد عن الشعب وقريب من الانفراد بالسلطة.وقال الحيالي في تصريح صحفي، إن “مشروع حكومة الأغلبية فشل فشلاً ذريع وخصوصاً بعد دعوات الصدر الأخيرة التي طالب بها المستقلين حضور جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم السبت المقبل ومساندة الأغلبية “، مؤكداً أنه “لو مررت حكومة الأغلبية ستكون كتلة التيار الصدري أول المهمشين والمستبعدين”.وأضاف أن “مشروع الأغلبية الذي جاء عن طريق دول خليجية هو مشروع تهميشي ولو تمت الموافقة عليه ومرر ستكون الكتلة الصدري أول الكتل التي تهمش وتبعد من قبل الحكومة”.ولفت الحيالي إلى أن “مبدأ التوافق والشراكة هو الفرصة التي ستنهي الانسداد الحاصل في العملية السياسية “،مبيناً أن “التيار الصدري سيقع بفخ الأغلبية ويكون أول المهمشين”.وكان القيادي في تحالف تقدم فيصل العيساوي أعلن، في وقت سابق، عن رفض تحالفه دعم تشكيل حكومة اغلبية سياسية التي يطالب بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبينا ان القوى السنية تؤيد وتتبنى خيار التوافقية والتشاركية. 

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