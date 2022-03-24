تحالف الفتح:حكومة الأغلبية ” مشروع إقصائي”

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وزارة الصناعة:إكمال إجراءات المدينة الصناعية بين العراق والأردن
الموارد المائية: قلة الأمطار فاقمت أزمة المياه في العراق
رجال أعمال لبنانين يطالبون العراق بتسديد ديون بقيمة ( 950) مليون دولار
الموارد المائية:العراق يشهد تضاؤلاً في تدفقات المياه من تركيا وإيران
بلاسخارات تدعو تركيا وإيران إلى الإلتزام بالقوانين الدولية بشأن تقاسم المياه مع العراق
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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