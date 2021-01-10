تحالف الفتح:حكومة الإقليم استلمت 128 مليار دولار خلال السنوات السابقة دون تقديم الحسابات الختامية

تحالف الفتح:حكومة الإقليم استلمت 128 مليار دولار خلال السنوات السابقة دون تقديم الحسابات الختامية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح، الاحد، عن تسلم الاقليم 128 مليار دولار  خلال السنوات السابقة من الحكومة المركزية من دون تقديم اي حسابات ختامية لغاية الان وفق بيانات هيئة النزاهة.وقال النائب عن الفتح حامد الموسويفي حديث صحفي: ان “هيئة النزاهة ارسلت كتابا الى مجلس النواب والحكومة يوضح تفصيلا ما تسلمه اقليم كردستان خلال السنوات السابقة وما عليه”.واضاف ان “الكتاب يشير الى تسلم كردستان من الحكومة المركزية خلال السنوات السابقة مايصل الى 128 مليار دولار”، لافتا الى ان “الكتاب يؤكد بعدم تسليم الاقليم اي حسابات ختامية بتلك الاموال طيلة السنوات السابقة”.واوضح الموسوي ان “الامر يعني ان هناك سرقات ولم يتسلم الشعب شيئا ولم تقام اي مشاريع في تلك الاموال وذهبت في جيوب بعض الاحزاب الكردية الفاسدة”.

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