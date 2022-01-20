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محافظ ديالى:استثمار حقل المنصورية الغازي من قبل شركة صينية انسجاما مع التوجيه الإيراني
تحالف الفتح:حكومة الصدر”توافقية”وليست أغلبية كما يدعي
مصدر:الحلبوسي تنازل عن ثلث مناصب تحالف تقدم لصالح تحالف عزم
تحالف الفتح:سنطرح ملف إخراج القوات الامريكية من العراق داخل البرلمان مجدداً
الكاظمي يؤكد على تعزيز التعاون بين بغداد ودمشق في كافة المجالات
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محافظ ديالى:استثمار حقل المنصورية الغازي من قبل شركة صينية انسجاما مع التوجيه الإيراني
لبنان يطلب الدعم العراقي ” مالياً ونفطياً وكهربائياً”!
وزير التخطيط:البلد بحاجة إلى قرارات جريئة وشجاعة لتطوير الاقتصاد العراقي
الموارد المائية:إتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخطيط الموارد المائية
حركة امتداد:(30) مليون دينار شهرياً صرفيات الدولة على النائب الواحد!
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الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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- متابعات خاصة
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
احفظوا ” وجوه” جزء من خونة العراق
الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
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- اذاعة INN