تحالف الفتح:حكومة الصدر”توافقية”وليست أغلبية كما يدعي

تحالف الفتح:حكومة الصدر”توافقية”وليست أغلبية كما يدعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين تحالف الفتح، الخميس، أن تحالف الكتلة الصدرية مع محمد الحلبوسي وترشيحه لمجلس النواب هو تطبيق مبدأ التوافقية وليس الأغلبية.وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في حديث صحفي، إن “المباحثات مستمرة مع الكتلة الصدرية، وتردد الزيارات بين الطرفين سينتج عنه نتائج ايجابية من شانها لملمة الأمور والتوجه لتشكيل الكتلة الأكبر والمضي بالحكومة الشيعية”.وأضاف، أن “الشارع العراقي بدأ ينظر لخطورة خطوة الكتلة الصدرية وتحالفها مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.ولفت إلى أن “الحديث يدور الان على ترشيح أو الاتفاق على برهم صالح أو زيباري لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن توجه زعيم الكتلة الصدرية والتحالف مع الحلبوسي وهذا يعتبر توافق الأغلبية وليس حكومة أغلبية”.يذكر أن أعضاء الكتلة الصدرية دعموا مع محمد الحلبوسي لشغل منصب رئيس الهيئة التشريعية للدورة الثانية.

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