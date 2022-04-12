تحالف الفتح:حكومة الكاظمي انبطاحية أمام التدخلات الخارجية

تحالف الفتح:حكومة الكاظمي انبطاحية أمام التدخلات الخارجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو تحالف الفتح علي حسين،الثلاثاء، استمرار التدخلات الخارجية بالشؤون الداخلية للبلاد من دون اي رادع حكومي، لافتا الى ان انبطاح الحكومة سمح بتلك التدخلات وارتكاب الجرائم داخل العراق.وقال حسين في تصريح صحفي، ان “حكومة الكاظمي انبطاحية امام التدخلات الخارجية السعودية والاماراتية والتركية فضلا عن التدخل الاميركي في الملف والشأن العراقي، وكذلك جعلت من العراق منطلقا لتصفية الحسابات”.واضاف ان “رئيس الوزراء لايمكنه الوقوف بوجه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق نتيجة ضعفه وقبوله بما يجري وما يفرضه اللاعب الخارجي لتحقيق مصالحه”.وبين ان “الحكومة التي تدير العراق هزيلة ولن تتمكن من ادانة الجرائم التي ارتكبتها اميركا في العراق وخصوصا جريمة اغتيال قادة النصر والتي اعترفت اميركا بارتكابها بشكل صريح وامام جميع دول العالم”. 

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