تحالف الفتح:حكومة الكاظمي حكومة الكذب والفشل

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، الاحد، ان انجازات حكومة مصطفى الكاظمي وهمية، ولا وجود لها اطلاقا على أرض الواقع. وقال عواد، في بيان، ان “رئيس الحكومة دائما ما يتحدث عن انجازات، لا وجود لها على أرض الواقع اطلاقا”، موضحا أن “حكومة الكاظمي، تحاول تزييف الحقائق من خلال نشر تقارير عن نسب انجاز البرنامج الحكومي، بشكل كبير، بتجاوز الـ70% من فقرات البرنامج”. واضاف ان “النسب الحقيقية لإنجاز الحكومة لبرنامجها الوزاري، لا يتجاوز الـ10%، خصوصاً ان هناك اخفاقات كثيرة وكبيرة بالعمل الحكومي، وأزمات تفاقمت في حكومة الكاظمي، سيما على المستوى الاقتصادي، والتراجع الكبير والخطير في الملف الأمني”.