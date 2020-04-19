تحالف الفتح:حكومة الكاظمي حكومة محور المقاومة

تحالف الفتح:حكومة الكاظمي حكومة محور المقاومة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف “الفتح” فاضل الفتلاوي، الأحد (19 نيسان 2020)، إن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، سوف تضم في صفوفها شخصيات سياسية من محور المقاومة.وذكر الفتلاوي في حديث صحفي، أن “أغلب القوى السياسية فرضت مرشيحها على الكاظمي وفقا للحصص، وبين، أن “الحكومة الجديدة، لم تضم شخصيات من الحكومة الحالية (حكومة عادل عبد المهدي)، لكنها سوف تضم شخصيات مجربة في مرحلة سابقة، لا سيما وهي تضم شخصيات سياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *