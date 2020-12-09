تحالف الفتح:حكومة الكاظمي فاشلة

تحالف الفتح:حكومة الكاظمي فاشلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، الأربعاء، أن دعوات الحكومة للانتخابات المبكرة محاولة لابعاد نفسها عن المسائلة والتظاهر.وقال اليساري في تصريح  صحفي، إن “الحكومة تدعو الى الانتخابات المبكرة بيد ان دعواتها هذه تأتي لابعاد نفسها عن المسائلة او اقامة تظاهرات بالضد منها واثارة الشكوك حول ادائها المتخبط”.واضاف انه “لا جديد في العام 2021 من ناحية الازمة الاقتصادية، حيث لا حلول لغاية الان حول قضية اقليم كردستان او المنافذ او قطاع الاتصالات”.واشار اليساري الى ان “على الحكومة ايجاد حلول جذرية للازمة الاقتصادية وتوفير لقمة العيش للمواطنين وعدم التقرب من رواتب الموظفين لا محاربتها او التأخير بصرفها”.

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