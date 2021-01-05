تحالف الفتح:حكومة الكاظمي فشلت في تنفيذ برنامجها الحكومي

تحالف الفتح:حكومة الكاظمي فشلت في تنفيذ برنامجها الحكومي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تحالف الفتح , الثلاثاء , أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت فشلا ذريعا بتنفيذ البرنامج الحكومي البسيط الذي تعهدت بتنفيذه امام القوى السياسية التي صوتت على حكومته , مشيرا الى ان الحكومة فشلت لغاية الان بتنفيذ 83% من ذلك البرنامج.وقال عضو التحالف النائب حامد ياسين في تصريح صحفي , ان ” لجنة التقييم الحكومي اشرت بعدم تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي البسيط التي تعهدت بتنفيذه حكومة الكاظي امام القوى السياسية التي صوتت للحكومة ” .وأضاف ان “ما أنجزته حكومة الكاظمي من البرنامج سوى 17% وهذه النسبة هي أصلا لمشاريع اوشكت على الانتهاء من قبل الحكومات السابقة وقد تم تجييرها لحكومة الكاظمي”.وأشار ياسين إلى أن “النسبة التي فشلت حكومة الكاظمي بتنفيذها للبرنامج الحكومي هي 83% وهي نسبة تستدعينا الى محاسبة الحكومة برمتها ” .

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