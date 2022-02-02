تحالف الفتح:حكومة الكاظي اثبتت فشلها في كافة المجالات

تحالف الفتح:حكومة الكاظي اثبتت فشلها في كافة المجالات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح ، علي حسين ، الأربعاء ، أن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها وصلاحيتها تعمل على زيادة خزين البنك الدولي فقط من إيرادات النفط البالغة اكثر من 8 مليارات دولار شهريا.وقال حسين في تصريح صحفي، إن “ما يحصل في العراق عكس كل المعطيات وحالات الانتعاش الاقتصادي فأصبح لدى البلد خلال هذه الفترة خصوصا أكثر من 31 بالمائة تحت خط الفقر وهذه مشكلة كبيرة”، مشيراً الى أن “هناك عمل غير منظم وغير سياسي بسبب التخطيط الميت سريريا او المنتهي فليس لدينا إي تخطيط في إي مجال اقتصادي”.وأضاف، أنه “على الحكومة الحالية استغلال فترة الانتعاش الاقتصادي من خلال صعود اسعار النفط العالمي الى اكثر من 90 دولارا للبرميل الواحد وتعمل بالخطوة الأولى على إعادة سعر الدولار الى ما كان عليه سابقاً”، مبيناً أن “حكومة الكاظمي تعمل على زيادة خزين البنك الدولي فقط من إيرادات النفط البالغة اكثر من 8 مليارات دولار شهريا”.وأوضح حسين، أن “في كل الأزمنة والأنظمة الدولية هناك خطة سنوية وخمسية وخطة عشرية ، إما وزارة التخطيط العراقية إلى ألان لم تضع الخطة السنوية!”.وكانت وزارة النفط قالت ، في وقت سابق ، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *