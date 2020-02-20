تحالف الفتح:حكومة علاوي ستمر بأغلبية برلمانية

تحالف الفتح:حكومة علاوي ستمر بأغلبية برلمانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح، النائب محمد البلداوي، الخميس، عن وجود اتفاق بين اغلب القوى السياسية، على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في جلسة البرلمان، يوم الاثنين المقبل.وقال البلداوي، في حديث صحفي، إن “الاغلبية البرلمانية الداعمة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، موجودة رغم انه لغاية الآن هناك بعض الاعتراضات من بعض الكتل السياسية السنية والكردية، وحتى كتل شيعية”.وبين، أن “كلمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ودعوته الى البرلمان، فيها امران تأكدا للمكلف، الأول ان هناك استجابة كبيرة من قبل الكتل السياسية للتصويت على الكابينة الوزارية، فهو إدرك انه قد تجاوز الاغلبية البرلمانية المطلوبة، والامر الثاني، ان النقاط وضعت على الحروف بالنسبة له، واصبح قادراً على جعل الكتل السياسية امام الامر الواقع، وبشكل مباشر امام الشعب العراقي لان هناك دعما سياسيا وشعبياً لتمرير حكومته”.وأكد البلداوي ان “هناك توجه كبير لقوى سياسية شيعية وسنية وكردية ومن الاقليات للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي، اذا انطبق على الوزراء المواصفات المطلوبة، حتى لو تم ذلك بمقاطعة بعض القوى السياسية، فهناك اصرار واتفاق على حسم الملف بجلسة يوم الاثنين المقبل”.ودعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاربعاء (19 شباط 2020)، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل، من اجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.وقال علاوي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، إن “معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية واثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية”.

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