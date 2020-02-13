تحالف الفتح:حكومة علاوي سيصوت عليها بأغلبية شيعية

تحالف الفتح:حكومة علاوي سيصوت عليها بأغلبية شيعية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، انه لديه القدرة على تمرير حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في مجلس النواب.وقال القيادي في التحالف، النائب محمد كريم، في تصريح صحفي، “نريد تمرير حكومة علاوي، في مجلس النواب، بشكل توافقي، وليس بفرض الارادات، لكننا نستطيع تمريره، دون توافق ايضا، لما نملكه من اغلبية، كقوى سياسية شيعية”.واضاف انه “اذا استمرت بعض القوى السياسية، على الضغوطات من أجل تشكيل حكومة وفق المحاصصة وتوزيع المغانم، فهنا سيكون لنا موقف بتمرير علاوي، تحت قبة البرلمان، بالأغلبية، بشرط ان يكون برنامج علاوي مقنع لنا، ويقدم اسماء وزراء مستقلين ومهنيين”.ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *