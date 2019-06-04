تحالف الفتح:حكومة كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي وقانون موازنة 2019

تحالف الفتح:حكومة كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي وقانون موازنة 2019
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، عن نية الإقليم إرسال وفد كبير الى بغداد بعد عيد الفطر للقاء الحكومة ورئاسة البرلمان واللجنة المالية للاتفاق بشان صادرات النفط بكردستان.وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي في تصريح صحافي، ان “إقليم كردستان اخل بالاتفاق النفطي في الموازنة رغم تصويته عليها وتكرار سيناريو الموازنات السابقة”.واضاف ان “الحكومة والبرلمان شخصا الخلل وسيتم اتخاذ إجراءات بعد العيد”، مشيرا الى ان “كردستان سترسل وفد كبير من حكومة وبرلمان الإقليم الى بغداد بعد العيد”.وأوضح ان “الوفد سيلتقي بالحكومة والبرلمان واللجنة المالية بحضور وزيري النفط والمالية لوضع حد والاتفاق على نقاط تلتزم بها كردستان بشان صادراتها النفطية”.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اكد، في مؤتمره الاسبوعي، أن الحكومة إقليم كردستان لم تسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد لغاية الآن.

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