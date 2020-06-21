تحالف الفتح:حكومة مسرور تمنع دخول الجيش العراقي إلى المناطق الحدودية مع تركيا وإيران

تحالف الفتح:حكومة مسرور تمنع دخول الجيش العراقي إلى المناطق الحدودية مع تركيا وإيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الاحد، أن حكومة إقليم كردستان تتحمل المسؤولية الكبيرة إزاء توغل القوات التركية داخل الاراضي العراقية، لعدم سماحها بدخول الجيش العراقي وانتشاره على الشريط الحدودي.وقال قدو في حديث صحفي ، إن “بعض الكتل السياسية غير متعاونة مع الحكومة في الحفاظ على سيادة البلاد، لأننا عندما أردنا شراء بعض الاسلحة المتطورة من روسيا، كانت هناك معارضة شديدة من تلك الكتل داخل قبة البرلمان”.وأضاف، أن “حكومة اقليم كردستان تتحمل المسؤولية الكبيرة إزاء التوغل التركي داخل الاراضي العراقية، لعدم السماح بدخول الجيش العراقي وانتشاره على الشريط الحدودي”.وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل في بيان “نراقب ببالغ القلق والأسف أحداث المناطق الحدودية اليوم والأيام الماضية، والتي أدت إلى وقووبين، أن “وجود جماعات مسلحة على الاراضي العراقية ومعادية لدول الجوار، يعد تجاوزا على سيادة البلاد وفقا للدستور العراقي”.وأمس السبت، استنكرت حكومة إقليم كردستان الهجمات التركية الأخيرة داخل أراضي الإقليم، مطالبةً تركيا باحترام سيادة أراضي الإقليم. ع خسائر بشرية ومادية للمدنيين وسكان قرى المنطقة”.وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان تشجب التسبب باستشهاد وإلحاق الأذى بالمواطنين من أي طرف كان ومهما كانت الأسباب”.

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