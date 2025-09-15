تحالف الفتح:خامنئي سيبقى قائداً للعراق من خلال الإطار”المقاوم”!

 بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكد تحالف الفتح بزعامة الضمير الإيراني المدعو هادي العامري في بيان، الاثنين، أن الإطار التنسيقي سيعود بتحالفاته من جديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وفق توجيه الإمام خامنئي ، مشيرًا إلى نجاح حكومة الإطار برئاسة السوداني في ابعاد استهداف الحبيبة إيران من قبل إسرائيل لغاية الآن. واضاف البيان، أن “هناك تنافس انتخابي واضح بين قوى الإطار التنسيقي، وهذا أمر طبيعي جدًا ومشروع بين مختلف الكتل السياسية المشكلة للإطار”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي سيعود إلى الائتلاف مرة أخرى بعد إجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل وفق توجيه الامام خامنئي ،وأكد البيان، ان الإمام خامنئي سيبقى قائداً للعراق من خلال حكومته الإطارية.

