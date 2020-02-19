تحالف الفتح:خلافات سياسية حول حقيبتي الدفاع والداخلية

بغداد/شبكة أخبار العراق-كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الأربعاء، عن خلافات سياسية على وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا أن هذه الخلافات قد تؤخر التصويت على الحكومة الجديدة.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “اجتماع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع قادة الكتل السياسية ، الاثنين 17 شباط 2020، كان من أجل الاتفاق على موعد عرض الكابينة الوزارية الجديدة، للتصويت عليها في مجلس النواب”.وبين أن “هناك بعض الخلافات والاختلافات مع بعض القوى السياسية من المكونين السني والكردي، حول الكابينة الوزارية، فضلا عن اختلافات بوجهات النظر بشأن حقيبتي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع”.واضاف الفتلاوي أن “علاوي لم يعرض في اجتماع أمس اسماء مرشحي الحقائب الوزارية في حكومته”، مرجحاً احتمالية “عرض تلك الاسماء في الاجتماع الثاني المرتقب”.وتابع، أن “اجتماع علاوي مع قادة الكتل السياسية لم يخرج بأي اتفاق بشأن تحديد موعد نهائي لعرض الكابينة الوزارية أمام البرلمان، لكن هناك دعما سياسيا متزايدا لعلاوي من أجل تكون حكومته مستقلة وبعيدة عن الضغوطات السياسية، مع مراعاة المكونات العراقية”.وكشف القيادي في تحالف “الفتح” أن “هناك حراكاً من أجل ترطيب الأجواء مع القوى السياسية السنية والكردية، وسيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع ثان بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وقادة الكتل السياسية”.وتوقع الفتلاوي “عرض الكابينة الوزارية لحكومة محمد توفيق علاوي على مجلس النواب، لغرض التصويت عليها، خلال مطلع الأسبوع القادم”.