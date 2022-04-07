تحالف الفتح:خيارات التيار الصدري للإنفراج السياسي معدومة

تحالف الفتح:خيارات التيار الصدري للإنفراج السياسي معدومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي، الخميس، أن خيارات التيار الصدري قليلة ومحدودة لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل، فيما أشار الى أن مبادرة الإطار التنسيقي مدخل للحوار بين الكتل السياسية.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “مبادرة الإطار التنسيقي مدخل للحوار بين الكتل السياسية مع وجود بوارد مشجعه من قبل أطراف التحالف الثلاثي للجلوس على طاولة المفاوضات بعد الانسداد السياسي الكبير جراء تمسك التيار بمطلب الأغلبية”.وأضاف أن “خيارات التيار الصدري محدودة وقليلة وأطراف التحالف الثلاثي لن يصمدوا بدون حلول واقعية وفورية للخروج من نفق الانسداد”.وبين الموسوي، أن “الانسداد فشل لجميع الكتل السياسية والشعب العراقي وليس فشل لطرف أو كتلة واحدة”، مشيرا الى أن “غلق باب الحوار لن يصب بمصلحة أحد وتداعياته تقع على المواطن”.وكان الإطار الشيعي قد أطلق، في وقت سابق، مبادرة وطنية لحل أزمة الانسداد السياسي والمضي قدما لتمرير رئاستي الجمهورية والوزراء بعد فشل التحالف الثلاثي في تحقيق النصاب الكامل لجلسة اختيار رئيس الجمهورية.

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